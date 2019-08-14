Солдаты НАТО захватили Амурскую область

Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне?

Мы уже привыкли к тому, что каждый год ближе к 9 мая всплывают плакаты, на которых с днем Победы нас поздравляют используя картинки немецких танков или американских солдат: дизайнеры в том или ином регионе верстают свои макеты с помощью красивых фотографий, найденных в поисковиках по запросу «танки Второй мировой войны». В том, что танки порой оказываются не советскими, а немецкими, никакой своей вины не видят – ну не обязаны же они разбираться в истории оружия.

Вот и сейчас, очередная подобная история случилась в поселке Дипкун Тындинского района Амурской области – там решили обновить установленный 20 лет назад памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. В результате на нем появились силуэты натовских (скорее всего американских) солдат с автоматами М-16.

Поднялся скандал – и.о. главы администрации поселка Ирина Сокольникова рассказала, что памятник обновляла фирма из Тынды, а макет изображения изготовили дизайнеры из Благовещенска:

«Вообще там темные силуэты, там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая».

Сокольникова добавила, что обновление памятника «делали срочно», на выбор было предложено два эскиза:

«Первый – гражданская война, там были белогвардейцы с кокардами, а второй сбросили, где силуэты солдат. Мелкое фото было, я выбрала с силуэтами».

Сокольникова сообщила, что после замены панно на памятнике в Дипкуне будет с «изображением советских солдат». Работы по замене панно на мемориале начнутся уже на следующей неделе.

А создатели проекта, дизайнеры рекламного агентства из Благовещенске рассказали, что варианты изображений солдат для памятника искали в интернете:

«Такую картинку выдал поисковик. Мы не специалисты по оружию».

Действительно – ни благовещенские дизайнеры, ни и.о. главы администрации поселка не хотели никого обидеть. Так получилось.

Точно так же не хотела никого обидеть и Ольга Бузова – «звезда» просто выложила в Instagram видео, на котором она вылизывает тарелку после обеда. «Вот она, настоящая Ольга Бузова», – произносит мужской голос за кадром, а та, сконфуженная, в ответ смеется и говорит: «Ты прикалываешься? Ну, вкусно если мне! Я блокадница!».

При этом Бузова родилась в Ленинграде в семье военных и прекрасно знает смысл слова «блокадница», ее бабушка пережила войну в городе на Неве. Но возмущение части аудитории ее не задело – ну пошутила, что такое?

Тут очень тонкая грань. Понятно, что не нужно устраивать обструкции Бузовой, как и наказывать (разве что рублем) благовещенских дизайнеров. А уж главе поселка и вовсе хватает забот, да и на ее месте могла быть любая другая представительница молодого (да и не только поколения). Одни возмутились, другие посмеялись – ну и забыли. Вот только в такой логике есть существенный изъян.

Суть всех подобных происшествий в том, что они размывают фундаментальные для всех нас смыслы и ценности. Понятно, что когда одноглазого дразнят «Кутузовым», никто не считает это оскорблением памяти фельдмаршала – слишком много времени прошло со времен первой Отечественной войны, да и акцент тут другой. Но реальные блокадники еще живы. И тут смех получается как минимум глупым, как это было в случае с недавней комедией о блокадном Ленинграде. Или как с «шуткой» Камеди-клаб про генерала Карбышева.

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Легче всего списать все на плохое знание истории. Но в случае Бузовой это точно не работает. Просто для нее «блокадник» уже не несет никакого сакрального смысла – да, была трагедия, а теперь можно использовать то же слово для обозначения голодающего. Или даже так: я воспитана в Ленинграде, нас приучали доедать все до последней крошки, потому что помним блокаду. То есть «я – блокадница» значит в ее устах «я из семьи блокадников» (так уже, кстати, и заявила мать Бузовой, решившая защитить дочь). Все можно оправдать и объяснить при желании.

Но этого желания нет. Потому что сначала невнимательность, а потом и незнание истории Великой Отечественной (как в случае с амурским памятником) — это путь к забвению собственной истории. Или замены ее на самые популярные в интернете картинки: так же удобней и проще жить и работать. Зачем этот культ войны, говорят нам противники того, что они называют «победобесием» - молодежь должна быть устремлена в будущее, нечего забивать ей голову прошлым.

Мысль о том, что без прошлого нет будущего настолько банальна, что ее даже неудобно повторять. Но надо, потому что чем легче мы относимся к собственному прошлому, тем меньше от нас будет зависеть наше будущее. Ведь если мы не считаем прошлое нашего народа своим, тем меньше мы ощущаем свою связь с ним. И тем легче нами будут манипулировать те, кто как раз прекрасно знает историю и ее уроки.