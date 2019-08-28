Актера сериала «Мажор-2» избили на остановке в Петербурге

Неизвестные избили актера Марка Коваля на остановке общественного транспорта в Петербурге, сообщили СМИ.

Как передает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на проспекте Обороны. В результате нападения неизвестных 29-летний Коваль попал в больницу с синяками на лице и закрытой черепно-мозговой травмой.

Марк Коваль снимался в таких сериалах, как «Комиссарша», «Морские дьяволы», «Мажор-2» и других.

Напомним, в субботу актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге.