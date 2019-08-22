Актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла драка, в которой пострадали актеры «Коляда-театра» Мурад Халимбеков и Тарас Поддубный.

Инцидент произошел в среду вечером, когда актеры вышли из театра, передает ТАСС.

«Толпа молодых людей подошла к нам, возникла потасовка. Нас было пять человек, их – в два раза больше. Они были очень агрессивные, явно невменяемые», – рассказал Поддубный.

В результате драки актеры получили ушибы. При этом напавшая на артистов компания сразу же после драки скрылась.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что в полицию поступило заявление о нападении от пострадавших. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

Ранее неизвестный напал на московского священника на набережной Ялты и побил прямо на глазах у его детей.