Священника избили на набережной в Ялте

Полиция проверяет драку на набережной в Ялте, в результате которой пострадали священник и его сын, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«14 августа около 19.00 в УМВД по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной в Ялте между гражданами произошел конфликт, переросший в драку», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД.

Так в ведомстве прокомментировали сообщение священника Алексея Забелина в соцсетях о том, что неизвестный напал на него на набережной Ялты и побил прямо на глазах у его детей.

По словам Забелина, человек в белом подошел к его сыну, который сидел на лавочке и попытался силой его согнать, заявив, что у него скоро шоу и эта скамейка занята. Тогда священник стал звать полицию, но неизвестный ударил его по лицу и кинулся на сына.

По словам священника, он получил закрытый перелом челюсти. Он находится в Ливадийской больнице в Ялте, где ему оказывается помощь.

Полиция в настоящий момент проверяет обстоятельства конфликта, а также степень тяжести полученных травм.

Ранее стало известно об инциденте в Мариенбургской церкви в Гатчине. Игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери. Впоследствии Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.