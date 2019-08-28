Климкина огорчило отсутствие единства среди участников G7 по вопросу России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию с возможным возвращением России в G8, отметив «утрату солидарности» западных стран.

«Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к России. Это печально», – написал Климкин в Twitter.

Министр также призвал сохранить единство действий в отношении России, иначе это будет «мегаугроза» для Украины и для стран G7.

На ваш взгляд Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»? Да

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп на саммите настойчиво убеждал других мировых лидеров в важности возрождения формата «большой восьмерки».

Однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники G7 не смогли прийти к единому мнению по вопросу приглашения России в G8. В Кремле между тем заявляли о наличии более эффективных форматов в сравнении с G8.

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