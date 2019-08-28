США собрались добиваться возвращения к формату G8

Администрация Соединенных Штатов будет работать над тем, чтобы вернуться к формату G8 с участием России, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп считает, что Россию необходимо пригласить вновь присоединиться к Группе семи, передает ТАСС.

«Конечно, мы собираемся работать с этой целью», – сказал госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, Трамп неоднократно высказывался за возрождение «Большой восьмерки» с участием России. Он также заявлял о «безусловном» желании пригласить президента России Владимира Путина на саммит G8 в США. В Кремле подчеркивали, что возвращение к формату G8 для России не самоцель, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

При этом в МИД России раскритиковали ценности «Большой семерки».

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