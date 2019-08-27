Жертву полицейских в Анапе заметили на дискотеке сразу после надругательств

В Сети появилось видео, на котором, как утверждает защита полицейских из поселка Витязево под Анапой, девушка, ставшая жертвой надругательства, танцует на дискотеке якобы сразу после инцидента.

Утверждается, что видео было снято камерой наблюдения местного ресторана спустя два часа после инцидента на пляже. Пострадавшая – это якобы танцующая девушка в серых брюках, которая затем уходит с парнем, сообщает «Московский комсомолец», публикуя видео.

В понедельник СК возбудил уголовное дело в отношении двух полицейских в Анапе, которые якобы принудили 17-летнюю девушку к действиям сексуального характера.

В СМИ утверждалось, что они якобы застали на пляже девушку и молодого человека. Парня отпустили, а ее задержали и под угрозой поставить ее на учет якобы вынудили вступить с ними в половую связь.

Пострадавшей от полицейских в Анапе оказалась волейболистка, приехавшая выступать за команду Московской области на чемпионате России.