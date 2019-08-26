Двух полицейских в Анапе заподозрили в надругательстве над 17-летней

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух полицейских в Анапе, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к действиям сексуального характера.

«Уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней») возбуждено в отношении двух сотрудников полиции города Анапы. Потерпевшей 17,5 лет», – рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Элла Тюкова.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что по факту произошедшего начата служебная проверка, сотрудники полиции уволены.

«Принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе», – уточнили в пресс-службе.

По информации источника в экстренных службах региона, происшествие случилось в ночь на 26 августа в поселке Витязево. Сотрудники полиции якобы надругались над несовершеннолетней волейболисткой.

«У нас проходили соревнования, финал России по пляжному волейболу. Пострадавшая девушка выступала за команду Московской области», – сообщили в приемной спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград».

Ранее в Уфе было завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы сослуживцами.