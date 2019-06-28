Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Башкирии следственное управление завершило расследование дела о групповом изнасиловании дознавательницы, сообщает СК России по Башкирии.

Фигуранты дела свою вину не признали. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд, сообщается на сайте СК.

Отмечается, что следователи изучили записи камер видеонаблюдения, провели обыски и ряд сложных экспертиз. Представленные коллегами девушки алиби не подтвердились.

«Все алиби были проверены и опровергнуты, был проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в учреждениях другого региона», – говорится в сообщении.

Адвоката одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов заявил, что пока не получил утвержденное прокуратурой заключение, передает РИА «Новости».

«С копией дела мы еще не знакомы. При объективной работе надеемся доказать невиновность подопечных», – сказал защитник экс-полицейского.

По словам адвокат другого обвиняемого, дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Уфы. Он выразил надежду на справедливое решение суда.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.