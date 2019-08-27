Полицейских Анапы заподозрили в надругательстве над 17-летней волейболисткой

Пострадавшей от полицейских в Анапе оказалась волейболистка, которая приехала выступать за команду Московской области на чемпионате России, сообщили в спортивно-учебно-оздоровительном центре «Волейград».

«Чемпионат России проходил по волейболу. Команды играли из городов и районов... Да, из Московской области (пострадавшая волейболистка). Уже закончился, все уехали», – сообщили РИА «Новости» в центре.

В понедельник Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух полицейских в Анапе, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к действиям сексуального характера.

По информации источника в экстренных службах региона, сотрудники полиции якобы надругались над несовершеннолетней волейболисткой.

Одновременно с тем, соцсетях появилось сообщение о том, что в поселке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Парень был отпущен, а девушку правоохранители задержали. Угрожая поставить ее на учет, якобы вынудили вступить с ними в половую связь.