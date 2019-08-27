IT-конференцию в Германии отменили из-за «доминирования белых мужчин»

Запланированная на октябрь центральноевропейская конференция PHP-разработчиков, которая должна была состояться в Дрездене, отменена из-за того, что среди подавших заявки на участие оказались только белые мужчины.

Ежегодная конференция разработчиков PHP Central Europe должна была состояться 4-6 октября. Было подано более 250 заявок на доклады и проведение семинаров. Организаторы отобрали из них 39, однако в июле стали появляться сообщения в соцсетях, что PHPCE в этом году «проходит с ограничением «Только для белых мужчин», пишет 22century.

Один из зарегистрированных участников, директор отдела разработки Platform.sh Ларри Гарфилд замети также, что многие из заявленных спикеров собираются прочесть по два доклада или провести еще семинар. В связи с этим он предложил им отказаться от части этих активностей, освободив время женщинам. Но организаторы заметили, что среди 250 поданных заявок была только одна от женщины, а отбор заявок уже завершен.

Тогда Гарфилд объявил, что отказывается от участия в конференции. Он заявил, что в следующем году ожидает «более разнообразного набора ораторов».

Другой участник, Марк Бейкер, добавил, что организаторы, формируя полностью мужской состав докладчиков, ограничивают участие в конференции для женщин и меньшинств.

«Многие потенциальные участники, особенно представители меньшинств, посмотрят на этот состав и придут к выводу, что конференция не для них. Они не просто смотрят на содержание дискуссии – они ищут образцы для подражания, людей, подобных им, людей, которые вдохновляли бы их… и они не видят этого в составе с доминированием мужчин», – заявил он.

Бейкер также вступил в переписку с организаторами, и те предложили все-таки включить в состав выступающих единственную женщину, что подала заявку. Однако Бейкер заметил, что приглашение единственной женщины окажет большое моральное давление на нее, так как она станет «символом разнообразия».

В итоге Бейкер также отказался от участия в конференции.

Тогда организаторы приняли решение просто отменить мероприятие.