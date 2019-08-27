Бывший партнер семьи Трампа задержан за кражу чемоданов

Владелец сети отелей в штате Миссисипи Динеш Чавла, который ранее сотрудничал с Trump Organization, был задержан за кражу чемодана с ленты выдачи багажа в аэропорту Мемфиса.

По данным полиции, Чавла взял чужой чемодан с ленты и отнес в свой автомобиль, затем вернулся в аэропорт и вылетел своим рейсом. Однако его действия попали на запись камеры наблюдения и полиция решила обыскать его машину. В ходе обыска был обнаружен еще один чужой чемодан, украденный в июле, передает «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.

Отмечается, что примерная стоимость содержимого двух чемоданов – 3,9 тыс. долларов. Бизнесмен сознался в кражах и был отпущен под залог в 5 тыс. долларов.

Динеш Чавла занимает должность CEO компании Chawla Hotels, которой принадлежат 17 отелей в Миссисипи. Ранее Chawla Hotels сотрудничала с Trump Organization, управляющей активами семьи президента США Дональда Трампа. Планировалось, что компании откроют отели под брендами SCION и American Idea, однако в феврале компания Трампа отказалась от этого проекта из-за неблагоприятного политического климата.

Ранее сообщалось, что деловой партнер Трампа «со связями в КГБ» оказался информатором ЦРУ.