Деловой партнер Трампа «со связями в КГБ» оказался информатором ЦРУ

Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, который в прошлом был деловым партнером нынешнего президента США Дональда Трампа, оказался информатором ФБР и ЦРУ, свидетельствуют документы федерального суда Восточного округа штата Нью-Йорк.

В 1998 году против Сэтера открыли дело о мошенничестве с ценными бумагами. В 2009 году прокурор направил в суд письмо, в котором есть информация о работе Сэтера с ФБР и ЦРУ, передает ТАСС.

Обвинение просило суд о снисхождении к Сэтеру, который в 2004–2008 годах сотрудничал с правоохранителями в расследовании отмывания средств и мошенничества, якобы связанного с Россией. Данные по указанным расследованиям засекречены, но известно, что власти США отправляли Сэтера на Кипр и в Турцию.

Утверждается, что Сэтер «воспользовался связями» с российскими военными и экс-сотрудниками КГБ, что позволило США получить «важную информацию» о Ближнем Востоке.

Кроме того, в письме утверждалось, что американские власти узнавали от Сэтера информацию о главарях ОПГ в России и США, «российских бизнесменах в США», а также о связях российского бизнеса с организованной преступностью.

В письме сообщается, что Сэтер еще в 1998 году собирал в Центральной Азии информацию о «Талибане» и «Аль-Каиде» (деятельность указанных террористических организаций в России запрещена).

Долгое время суд откладывал приговор Сэтеру. В 2009 году его приговорили к штрафу в 25 тыс. долларов.

Washington Post. пишет, что в 2015 году Сэтер настойчиво предлагал Trump Organization построить «Трамп-тауэр» в российской столице, а самому Трампу – посетить Москву.

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