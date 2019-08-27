Первую в России гимназию подключили к высокоскоростному интернету

В начальной школе гимназии №21 в Чите запустили высокоскоростной интернет. Гимназия стала первым объектом в России, подключенным к интернету по нацпроекту «Цифровая экономика».

«Глава Забайкальского края Александр Осипов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков приняли участие в запуске высокоскоростного интернета в начальной школе читинской гимназии №21. Министр подчеркнул, что образовательное учреждение Читы стало первым в стране социально значимым учреждением, где запущен высокоскоростной интернет в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», – сообщает пресс-служба главы региона, передает ТАСС.

Отмечается, что гимназия была открыта в декабре 2017 года на базе бывшего детского дома. Как рассказала директор Татьяна Гарбуз, раньше в начальной школе был интернет с низкой скоростью, что не позволяло в полную силу использовать оборудование. Теперь 180 учеников смогут пользоваться быстрым интернетом, а педагоги – передавать собственный опыт в другие школы Забайкалья.

По данным региональных властей, в рамках нацпроектов все 560 образовательных учреждений Забайкалья должны быть оснащены скоростным интернетом: в городах его скорость составит 100 Мбит/с, в селах – до 50 Мбит/с.

Интернет будет подключен в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. В 2019 году интернет и необходимое оборудование появятся в 22 школах, а в 2020-м – еще в 90.

Напомним, национальный проект «Цифровая экономика России» разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие 6 лет – свыше 1,5 трлн рублей.

Ранее в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» на сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов.

Также сообщалось, что Институт развития интернета предложил министерству просвещения ввести в школах в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту.