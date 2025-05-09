Путин начал переговоры с Фицо

Tекст: Антон Антонов

Фицо перед началом переговоров поприветствовал российскую делегацию на русском языке: «С праздником! Всего хорошего!». Он пожал руки участникам российской делегации, в том числе главе МИД Сергею Лаврову. «Любуемся вами!» – приводит слова Лаврова ТАСС.

«Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Путин, отметив «сложности, возникших с перелетом в Москву». Он полагает, что «те, кто пытаются сдержать» Фицо, «лишний раз убедились, что лучше этого не делать». «Все равно своих целей вы добиваетесь», – сказал Путин.

Россия сделает все от нее зависящее, для того чтобы восстановить замороженные при прежнем правительства связи Москвы и Братиславы, сказал он. Путин поблагодарил Фицо за идею установить в стране памятник маршалу Ивану Коневу и пообещал помощь в этой работе.

Фицо поблагодарил Россию за гостеприимство и заботу во время визита в Москву. Он заявил, что, получив приглашение посетить Москву на День Победы, не сомневался и считает это честью, передает РИА «Новости».

По его словам, санкции против России не работают, наносят ущерб ЕС. Он заявил, что не поддерживает идею нового железного занавеса в Европе. Словакия готова использовать право вето на запрет поставок энергоресурсов из России в Европу, сказал он.

Фицо заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. «Мы очень рады, что ведутся переговоры, что происходят поиски решения, потому что это именно то, что представляло наше желание с самого начала конфликта», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета его спецборта для визита в Россию. Он ответил на критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас за его визит в Москву на День Победы и высказался против создания нового «железного занавеса» в Европе.