Китай покажет зенитный лазерный комплекс на МАКС

Более 20 китайских компаний представят новейшие разработки на открывающемся во вторник Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщили СМИ.

Как пишет китайская газета «Глобал таймс», на стенде будут представлены зенитный лазерный комплекс LW-30, самолет-амфибия AG600, истребитель JF-17 и ударный беспилотник, передает ТАСС.

Зенитный лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30 мощностью 30 кВт состоит из автомобиля радиолокационного управления и связи, машины с боевым лазером и машины со вспомогательным оборудованием. Лазер используется для поражения оптико-электронных средств наведения высокоточного оружия, БПЛА, управляемых ракет и других воздушных целей.

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) представит ударный беспилотник Wing Loong-2 большой продолжительности полета. Также будет представлено ракетное вооружение, которое способен применять этот аппарат.

Помимо этого, посетители стенда Китая увидят модели российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 и самолета амфибии AG600.

Напомним, ранее во вторник газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай.

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