Киев заявил о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль «Переяслав» Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России, заявил замглавы штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

В период проведения учений украинский корабль, по словам Рыженко, возвращался с учений НАТО Agile Spirit – 2019 в Грузии. «Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал UA.TV.

По его словам, российские корабли сопровождали «Переяслава», начиная с Грузии. «Мы зашли (в район учений), потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство», – сказал полковник.

Рыженко добавил, что «Переяслав» имел право войти в зону учений, так как это разрешено международным правом, а само судно является военным кораблем.

«Переяслав» – малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно специального назначения украинских ВМС. Корабль был введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995 году в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.

Учения подразделений Черноморского флота России, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, началась 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.