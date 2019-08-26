«Русские витязи» научили Су-30СМ летать на скорости 80 км/ч

Пилотажная группа «Русские Витязи» на авиасалоне МАКС-2019 продемонстрирует уникальный трюк, пройдя на истребителе Су-30СМ на скорости менее 80 километров в час и на высоте 100 метров.

«Группа завершила подготовку к авиасалону, выполнив квалификационные полеты», – передает «Российская газета» сообщение Минобороны.

Сначала «Русские витязи» на МАКС покажут групповой пилотаж: звено Су-30СМ выполнит виражи и боевые развороты, групповые и синхронные «бочки», «петли Нестерова», встречный роспуск, «Зеркало» и другие фигуры.

Затем ведущий группы и командир «Витязей» полковник Андрей Алексеев покажет несколько индивидуальных маневров: управляемый штопор, «кадушка», а также дефиле над землей со скоростью мотоцикла. Для этого нос 24-тонного самолета летчик задирает под углом почти 45 градусов, после чего дает полный газ и аккуратно работает рулями.

Накануне также появилось видео тренировки Су-57 в небе над Жуковским – эти самолеты тоже представят фигуры высшего пилотажа на авиационном салоне.