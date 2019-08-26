Стрельбу открыли на улице в шведском Мальме, есть раненые

Три человека были доставлены в больницу после того, как неизвестные открыли стрельбу на улице в Мальме на юге Швеции, сообщают СМИ.

«Мы полагаем, что по-крайней мере один человек был ранен в результате выстрелов, больше мы пока ничего сказать не можем. Мы продолжаем опрашивать свидетелей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT слова представителя местной полиции Калле Перссона.

Между тем служба экстренной помощи SOS Alar подтвердила госпитализацию трех пострадавших, об их состоянии не сообщается.

Очевидец рассказал, что видел лежащими на земле женщину и маленького ребенка. Другие свидетели наблюдали, как женщину и ребенка увозит машина скорой помощи. Район Риберсборг, рядом с городским пляжем, в настоящее время оцеплен. На месте работает полиция.

Напомним, в июле 2018 года полиция сообщила, что три человека госпитализированы после стрельбы в шведском Эребру, двое из пострадавших поступили в больницу с «серьезными» ранениями, третий ранен легко.