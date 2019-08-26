По делу Абызова арестованы активы на 27 млрд рублей

Следователь по делу обвиняемого в мошенничестве экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей.

В Московском городском суде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов Абызова на арест счетов и имущества, принадлежащих экс-министру, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны.

«Стоимость имущества, на который наложен арест по этому делу, превышает 27 млрд рублей», – передает РИА «Новости» слова следователя, приобщившего соответствующий отчет, который не был озвучен.



Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.

Напомним, в четверг Басманный суд Москвы не стал продлевать арест, наложенный на деньги Абызова.

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