Суд арестовал имущество Абызова

Имущество бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова арестовано, сообщили в пресс-службе суда.

По информации РИА «Новости», суд наложил арест на два дома, три квартиры и четыре комнаты экс-министра, а также 437 млн рублей.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Обвинение было предъявлено также скрывавшемуся за границей фигуранту дела Абызова – экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.