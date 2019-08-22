Суд отказался продлить арест миллионов по делу экс-министра Абызова

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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности

Олег Хорохордин предложил Алтаю «три кольца»: энергетическое, дорожное, авиационноеФото: vk.com/olegkhorokhordin
Второй в списке наиболее бедных регионов России. При этом – туристическая Мекка, где на каждого местного жителя ежегодно приходится по десять приезжих отпускников. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Алтай, чтобы узнать, как и. о. губернатора Олег Хорохордин собирается преодолевать бедственное положение вверенного ему региона – и что для этого уже сделано. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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«Очень классным идеям» Климкина подобрали уголовное дело

Эксперты уверены, что делать из Павла Климкина очередного «мученика» власти не намереныФото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press
На Украине возбудили уголовное дело против, пожалуй, самого русофобского министра иностранных дел страны – Павла Климкина. Подробности пока не раскрываются, известно лишь, что главу украинского МИДа подозревают в злоупотреблении властью. Впрочем, данное уголовное дело совсем не означает того, что Киев готов радикально изменить свою внешнюю политику по отношению к Москве. Это сигнал совсем другим лицам. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Товарищ Навальный выбирает тактику Ильича

Леонид Поляков, доктор философских наук, замдекана факультета политологии ГУ-ВШЭ
Навальный предлагает создать в вузах «инициативные группы», которые должны выяснять у студентов, «кто за, кто против». Ничего не напоминает? «Бесы» Достоевского? «Пятерки», шантаж, устранение «изменников». Подробности...
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Понял людей с триколором на спине

Дмитрий Самойлов, театровед
Буквально всем можно гордиться своей страной, носить свой флаг и с гордостью говорить – «Я из Албании». И только мы сами себя загнали в какой-то стеснительный угол. А зачем? Что нам от этого стеснения, от этого угла? Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

Алексей Алешковский, сценарист
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Суд отказался продлить арест миллионов по делу экс-министра Абызова

              22 августа 2019, 18:55

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Басманный суд Москвы не стал продлевать арест, наложенный на деньги экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

              «Таким образом, суд фактически отменил арест этих денежных средств», – сообщил адвокат бывшего чиновника Сергей Дрозда «Интерфаксу».

              Отмечается, что судья отказала в ходатайстве следователя СК России о продлении срока ареста, наложенного на лицевой счет сына Абызова в сумме 30 млн рублей, на депозитные счета ООО «Ру-ком» на общую сумму 25 млн рублей и на счета компаний Besta Holdings Limited и Kullen Holding Limited в сумме 171,5 тыс. и 184 тыс. рублей.

              Кроме того, суд отказался продлить арест более 10 млн евро, находящихся на счетах, которые принадлежат компании Lisento Investments Ltd, также из-под ареста фактически освобождены более 92 тыс. евро и 114 тыс. рублей на счетах компании Vantroso Trading Ltd.

              Суд объяснил, что данное решение было принято в соответствии с тем, что Абызова обвиняют в хищении имущества с ущербом в 4 млрд рублей. Поэтому, согласно закону, сумма арестованного имущества не должна превышать максимальный размер штрафа и должна быть соразмерна причиненному ущербу.

              Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

              Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.

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