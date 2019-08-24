В ЛНР указали на закономерности в обещаниях Зеленского и Порошенко

Бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ни бывший, ни нынешний президенты Украины не в состоянии выполнить предвыборные обещания и остановить войну в Донбассе.

Марочко написал в Telegram, что «с момента начала братоубийственной войны в Донбассе прошло уже более пяти лет», и «с тех пор сменился президент, который развязал кровавую бойню, но ситуация абсолютно не изменилась в лучшую сторону».

«Более того история повторяется...», – добавил он.

Марочко напомнил, что в мае 2014 года Порошенко сделал громкое заявление о намерении завершить войну за две недели. При этом Зеленский также обещал покончить с войной в Донбассе, но несмотря на это «обстрелы мирного населения продолжаются и по сей день».

«Донбасс остается без социальных выплат (...) В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что Донбасс это украинская земля, и он сделает все для того, чтобы люди почувствовали себя украинцами. Постановление не отменено, заработанные людьми социальные выплаты не возобновлены», – констатировал бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Он подчеркнул, что Зеленский, как и Порошенко, обещал следовать минским соглашениям, но «ни один пункт до сих пор не выполнен в полном объеме».

Марочко уточнил, что с олигархами оба президента не боролись и не борются, хотя обещали.

«Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ни Порошенко, ни Зеленский, ни кто-либо другой не в состоянии выполнить того, что наобещали ради «власти» (...) Без давления на Киев мирового сообщества обещания так и останутся обещаниями», – считает он.

Отметим, что ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о появлении некоторых сигналов, указывающих на скорое урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

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