Кравчук предрек скорое завершение конфликта в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о появлении некоторых сигналов, указывающих на скорое урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

Кравчук уверен, что первым сигналом скорого завершения конфликта в Донбассе является обсуждение в форте Брегансон президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном возобновления нормандского формата. «Во-первых, позавчера говорили, что нормандского формата скоро не будет, а на встрече Макрона с Путиным приняли решение, что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал», – уверен украинский экс-президент.

Второй сигнал, по его словам, «видят иностранцы, послы». «В частности, посол Америки сказал, что он испытывает определенные толчки к наведению шагов к миру в Донбассе», – продолжил Кравчук, передает УНИАН.

Бывший президент Украины также предложил отметить будущее установление мира в Донбассе «огромным парадом» и народным маршем. «Это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом. Это будет что-то очень большое. И я хочу принимать в этом участие», – добавил Кравчук.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом появятся в ближайшие дни.

В тот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу прибыла в Киев.

В четверг стало известно, что Россия и Украина готовы произвести обмен удерживаемых на территории обоих государств лиц. Москва включила в список 22 украинских моряка и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. В обмене также будут участвовать россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Обмен планируется произвести 28-29 августа.