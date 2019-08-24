Лондон встревожил ответ Путина на ракетные испытания США

Заявление российского президента Владимира Путина о необходимости принять меры по подготовке симметричного ответа на испытание США крылатой ракеты наземного базирования является «очередным примером» действий России, направленных на подрыв европейской безопасности, заявил представитель министерства иностранных дел Британии.

По словам представителя Форин-офиса, заявление российского лидера «является очередным примером более широкой модели действий России, направленных на подрыв европейской безопасности и основанной на правилах международной системы», обеспечивающей безопасность граждан, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России заявил, что использование США в ходе испытания пусковой установки МК-41 подтверждает обоснованность претензий, которые российская сторона высказывала Вашингтону в период действия ДРСМД. Глава государства поручил Министерствам обороны и иностранных дел проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам, и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что Путин дал логичный ответ на попытки США добиться ракетного превосходства над Россией.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение.