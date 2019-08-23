Москалькова рассказала о своем визите в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не стала раскрывать, виделась ли она в Киеве с главой РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским.

«Мы сегодня проводим большую и серьезную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения», – сказала Москалькова RT.

Напомним, Москалькова прибыла в украинскую столицу в пятницу.

Уточнялось, что визит омбудсмена однодневный, цель не называлась.

В четверг знакомый с деталями переговоров источник заявил, что по предварительной договоренности Москва и Киев могут обменять 33 россиян на 33 украинцев.