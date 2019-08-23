СМИ сообщили о сомнениях Трампа насчет поездки на саммит G7

Президент США Дональд Трамп сомневался, стоит ли ему тратить время на саммит «Большой семерки» в Биаррице, который состоится в эти выходные. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных советников американского президента.

CNN сообщил, что Трамп сомневался, является ли саммит «продуктивным времяпрепровождением», передает РИА «Новости».

Однако источник, не уточнил, как удалось уговорить Трампа все же поехать на G7.

Согласно расписанию Белого дома, президент США должен отправиться во Францию после 22.30 в пятницу (5.30 утра мск).

Напомним, 20 августа Дональд Трамп сообщил, что выступает за возвращение России в формат G8. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

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В Кремле подчеркивали, что возвращение G8 для России не является самоцелью, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

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