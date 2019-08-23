Два брата совершили серию разбойных нападений в Тольятти в костюмах Стича

В Тольятти сотрудники полиции задержали двух братьев, которые подозреваются в серии разбойных нападений на заправки и микрофинансовые организации. Злоумышленники совершали преступления в ростовых костюмах Стича – персонажа мультфильма «Лило и Стич» - или в камуфляжной одежде.

Полицейские задержали двух братьев 1998 и 2003 года рождения. Их вычислили через компанию, которая предоставляла костюмы персонажей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области.

Видеозапись публикует в Twitter «Актуальная Россия». На кадрах видно, как молодой человек в синем костюме героя мультфильма угрожает оружием сотруднику микрофинансовой организации и требует отдать ему деньги.

В Тольятти два брата-акробата одному 21 год, а другому 16, ограбили АЗС и микрофинансовые организации в костюме Стича из «Лило и Стич».



"Гении" преступного мира не долго гуляли и были пойманы полицаями, которые просто проверили, где продают и дают в аренду такие костюмы. pic.twitter.com/v2xKGebmN8 — Актуальная Россия (@RussiaActually) 23 августа 2019 г.

При обыске у братьев изъяли костюмы и игрушечный пистолет. В полиции добавили, что братья признались в совершении налетов и рассказали, что украденные средства тратили на себя.

Злоумышленники нередко надевают костюмы персонажей, чтобы скрыть свое лицо при совершении ограбления. Так в 2013 году банда грабителей в костюмах зомби ограбила ювелирный магазин в Мехико. В России в 2011 году три «Деда мороза» обокрали на пять млн рублей ломбард в Новосибирске.