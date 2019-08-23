Севший на кукурузное поле самолет отказались пускать на сувениры

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась продавать в качестве сувениров детали аварийно севшего самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Самолет находится под таможенным обременением. По закону авиакомпания не имеет права продавать или использовать в качестве сувениров какие-либо детали. Все, что осталось от воздушного судна, ожидает решения таможни», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе перевозчика.

Также ранее в Сети массово разошлась идея сделать самолет памятником или экспонатом музея. Тем не менее гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что сделать это тоже не получится.

Ранее СК завершил работу на месте посадки Airbus в кукурузном поле. С 23 августа, после согласования с ГИБДД, воздушное самолет разрежут и вывезут по частям на утилизацию.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.

Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД