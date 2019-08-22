СК завершил работу на месте посадки Airbus в кукурузном поле

Следственный комитет и комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

«22 августа СК РФ и комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании «Уральские авиалинии», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Самолет подготовили к эвакуации: откачали топливо, убрали элементы систем, где жидкости и газы содержатся под давлением, такие как гидроаккумуляторы, пожарные и кислородные баллоны разряжены или сняты. Также с самолета удалили все ценные блоки и двигатели.

С 23 августа, после согласования с ГИБДД, воздушное самолет разрежут и вывезут по частям на утилизацию.

В компании отметили, что не планируют использовать никакие части данного самолета в будущем.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.

16 августа президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

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