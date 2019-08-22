Стая птиц сбила МиГ-29 ВВС Азербайджана

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение в июле из-за столкновения со стаей птиц над Каспием, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«Изучение «черного ящика» показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно с птицей или стаей птиц)», – сообщает военное ведомство, передает РИА «Новости».

В июле военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров и упал в море. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя и «черный ящик».