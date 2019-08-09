Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспии

Фрагменты МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение две недели назад, обнаружены в Каспийском море, сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

«В Каспийском море обнаружены некоторые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны страны.

Ранее ведомсство сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров и, вероятно, упал в Каспийское море. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.



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