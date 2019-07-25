Азербайджанский МиГ-29 упал в море

Самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение во время тренировочных полетов, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Уточняется, что связь с самолетом пропала накануне, 24 июля, около 22.00 по местному времени (21.00 мск), передает ТАСС.

Самолет осуществлял плановые тренировочные полеты в ночное время.

По предварительной версии, МиГ-29 упал в море. В настоящее время ведутся поиски летчика.