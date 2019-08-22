Названы самые безопасные электрочайники

Специалисты «Роскачества» в рамках исследования определили самые безопасные и удобные электрические чайники.

Эксперты «Роскачества» проверили 30 моделей чайников от 23 производителей из России, Польши, Китая и Турции в ценовом диапазоне от 487 до 7 тыс. 880 рублей. В первую очередь оценивалась безопасность приборов: их способность выдерживать перегрузки по напряжению, влагостойкость, защита от доступа к токоведущим частям. Большинство приборов прошли проверку. Исключения составили шесть моделей. Так, у чайника «Эльбрус» не сработал термовыключатель при выкипании воды. Также был обнаружен дефект у модели DELTA LUX DL-1057 – из-за протекавшего дна эксперты не смогли определить способность сохранения температуры воды после закипания.

Так, по мнению специалистов, следует быть аккуратными с чайниками Scarlett SC-EK18P44 и BBK EK 1705S. У первого из-под кнопки выходил пар, из второго выплескивается вода. Также выяснилось, что чайники Scarlett SC-EK18P44, BBK EK 1705S и Centek СТ-1068 на разных стадиях кипячения выделяли в воду органические образования, которые могут окисляться и образовывать в организме вредные вещества, пишет «Вечерняя Москва».

Практически все чайники справились с проверкой по качеству воды после кипячения. Исключение составил только прибор Endever KR-354, в котором вода стала мутной после того, как отстоялась в течение 12 часов. Кроме того, в восьми из 30 случаев было зафиксировано появления в воде формальдегида после кипячения. Однако формально это не может быть пока признано дефектом изделия из-за отсутствия в России законодательно установленных требований.

Во всех исследованных чайниках через 15 минут после отключения температура воды не опускалась ниже 80 градусов. Самая горячая вода сохранилась в приборах Xiaomi Smart Kettle Bluetooth (93 градуса) и Home Element HE-KT180 (91 градус). Самыми «тихими» чайниками по результатам испытаний оказались Endever KR-354 (55,1 Дб), «Василиса» Т28-1800 (55,8 Дб), Scarlett SC-EK27G22 (56,1 Дб) и BBK EK 1720G (56,3 Дб).

Также эксперты обратили внимание на правдивость информации, указанной на упаковке. В результате, у пяти моделей нашлись расхождения по мощности. В четырех случаях встретилось несоответствие в указанном возможном минимальном количестве воды, в 18 – несоответствие заявленного и измеренного объема.

С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте «Роскачества».