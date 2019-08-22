Названы представители не опасающихся сокращений профессий

Меньше всего опасаются сокращений начинающие специалисты, ученые и учителя, наименее уверенно на рынке труда себя ощущают топ-менеджеры и работники банков, следует из данных исследования HeadHunter.

По данным исследования, настроения работников на рынке труда в России накануне третьего квартала года улучшилось. Лучше других себя ощущают занятые в сферах консультирования и продаж, а наименее уверенно себя чувствуют топ-менеджеры и сотрудники банков, передает РИА «Новости».

HeadHunter отмечает, что в региональном разрезе наибольший оптимизм испытывают жители Дальневосточного федерального округа. Самыми пессимистичными оказались ожидания жителей Северо-Западного федерального округа, Москвы и Московской области.

Индекс стабильности на текущем месте работы остается на уровне 0,3, как и в предыдущие полтора года. Меньше всего опасаются сокращений начинающие специалисты и студенты, ученые и учителя, а также рабочий персонал. Наиболее плохо ощущают работники сферы «Инсталляция и сервис», банковской сферы и управления персоналом.

Опрос проводился среди 19 162 российских соискателей работы.

Напомним, ранее Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда составил перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году, в котором самыми востребованными специальностями стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, а также юрист.