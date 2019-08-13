Названы самые востребованные профессии

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда составил перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году.

Самыми востребованными специальностями стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования и юрист, передает РИА «Новости».

Кроме того, в топ-10 также вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Востребованность определялась по спросу на работников конкретных профессий, потребности в сотрудниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для участников опроса. В опросе приняли участие 26,9 тыс. организаций из всех российских регионов.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева анонсировала резкое сокращение специальностей в техникумах – почти 100 позиций будут исключены.