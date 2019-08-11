Анонсировано резкое сокращение специальностей в техникумах

В колледжах и техникумах серьезно обновится перечень профессий и специальностей, почти 100 позиций будут исключены, заявиила министр просвещения Ольга Васильева.

«С 1 сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО)», – передает ее слова «Российская газета».

Она отметила, что на эти специальности в последние пять лет почти никто не поступал – некоторые «устарели содержательно», а другие профессии «в принципе исчезают».

«Третьи – изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию. Что это за профессии? Например «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники». Или «радиооператор» – это профессия тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень мы введем, например, новую – «Монтажник оборудования мобильной связи», – сказала Васильева.

Она добавила, что в техникумах появятся специальности «техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии», «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».