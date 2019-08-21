Путин заявил о преждевременности разговоров о его планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин счел разговоры о том, какую позицию он будет занимать в 2024 году преждевременными.

«Сегодня еще 2019-й», – ответил глава государства на заданный в ходе пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров вопрос о том, на какой позиции он видит себя после окончания его президентского срока. Фрагмент видеозаписи с пресс-конференции опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Путин на вопрос «На какой позиции вы видите себя после 2024 года?»: Об этом еще рано говорить, сейчас еще только 2019-й pic.twitter.com/LpJpkrJZe6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 августа 2019 г.

Ранее Путин прибыл в Финляндию по приглашению своего коллеги Саули Ниинисте. В рамках визита запланированы переговоры глав государств один на один.