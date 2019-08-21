В кабмине прокомментировали высокую стоимость билетов на «Суперджет»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров прокомментировал выводы ФАС о том, что стоимость авиабилетов на Sukhoi SuperJet-100 выше, чем на иностранные воздушные суда из-за значительного процента простоя самолета.

Мантуров отметил, что сравнивать SSJ-100 с Airbus и Boeing, модельный ряд которых состоит из более вместительных самолетов, некорректно. Он уточнил, что «сравнивать SSJ-100 нужно, во-первых, именно с региональным самолетом», приведя в пример самолет компании 190-Embraer, передает ТАСС.

При этом министр признал, что вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием, пока еще на стадии развития.

«Мы до этого не имели качественного опыта в части обслуживания гражданской авиатехники и вынуждены были с появлением SSJ-100 развивать эти компетенции самостоятельно, не прибегая пока к иностранным технологиям. При этом основные проблемы, связанные с эксплуатацией, они находятся уже в прошлом», – пояснил он.

Между тем, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько заявил, что стоимость простоя SSJ-100 не должна сказываться на цене билетов.

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«Система субсидирования SSJ должна быть изменена таким образом, чтобы затраты на вынужденный простой воздушных судов не относились на авиакомпании и те не перекладывали их на билет. Бремя обслуживания самолетов на этапе развития системы сервиса должны принять на себя институты развития, извлекающие неприлично высокие доходы из этой ситуации, а также производитель», – сказал Редько, передает РИА «Новости».

В связи с этим глава ведомства Игорь Артемьев направил в Минтранс, Минпромторг и в аппарат вице-премьера Максима Акимова письмо, где сказано, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet-100, на 20% выше, чем на других самолетах. Минтранс подтвердил получение письма.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet-100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. В результате трагедии погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия экипажа «Суперджета».

Однако позже сообщалось, что катастрофа не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету.

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