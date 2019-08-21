Политолог усомнился в снятии с России санкций в случае «сдачи» Донбасса

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21 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Почему ГКЧП не имел шансов на победу над Ельциным

У этого состава ГКЧП не было шансов. Но Крючков и Ко сами в этом виноватыФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
За 28 лет, прошедших с момента краха ГКЧП, отношение к заговорщикам в стране поменялось. Многие видят в действиях Янаева, Крючкова и Ко благородную попытку спасти СССР от развала. Но так ли это? Если отмахнуться от романтики и посмотреть на ситуацию трезво, путчисты сами виноваты в своем поражении. Они умудрились ошибиться буквально во всем. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Либералы раскалывают Америку с новой ненавистью

Демонизация Трампа теперь будет идти через расистскую тематикуФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Противники Трампа думают о том, как не допустить его переизбрания в 2020 году. Вместо так и не сработавшего «русского следа» решено сосредоточиться на расизме. Раскручивание этой темы неизбежно приведет к усилению противостояния в американском обществе, которое все больше поляризуется. Но это не остановит американских «антифашистов». Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...

Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
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Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007–2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Политолог усомнился в снятии с России санкций в случае «сдачи» Донбасса

                 21 августа 2019, 12:06
              Фото: Михаил Почуев/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
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              «Завершение процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе не означает автоматического отказа от ряда санкционных механизмов и даже ранее наложенных ограничений», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя возможность отмены антироссийских санкций в случае урегулирования украинского кризиса.

              По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснаковаэто стало очевидным в процессе разного рода дискуссий с экспертами европейских стран. В то же время он отметил, что идея о ликвидации «нормандского формата» путем его расширения, которую продвигали экс-президент Украины Петр Порошенко и действующий президент Владимир Зеленский – отвергнута.  

              «Расширение «нормандского формата» лишь увеличивает количество участников переговоров, но не меняет и не добавляет смыслов в части создания и обеспечения эффективных механизмов мирного урегулирования», – считает эксперт.

              Кроме того, такое расширение с высокой вероятностью создавало бы для украинской стороны стимулы для затягивания исполнения Минских соглашений или их пересмотра, добавил Чеснаков.

              «Это еще раз подтвердили оценки президентов России и Франции, сделанные во время саммита 19 августа», – заключил политолог.

              Ранее в своем Telegram-канале Чеснаков назвал наивной мысль о том, что в случае «сдачи» Донбасса произойдет отмена санкций в отношении России.

              «Когда утверждают, что Запад в случае сдачи Донбасса сразу снимет «донбасские» санкции, секторальные, самые тяжелые, а останутся только «крымские», персональные, неважные, это же так наивно. Посмотрите список крымских санкций, вам все станет понятно», – написал он.

              Напомним, в понедельник, 19 августа, состоялся визит Владимира Путина во Францию. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.

              В Кремле назвали переговоры Путина и Макрона позитивными.


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