Политолог усомнился в снятии с России санкций в случае «сдачи» Донбасса

«Завершение процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе не означает автоматического отказа от ряда санкционных механизмов и даже ранее наложенных ограничений», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя возможность отмены антироссийских санкций в случае урегулирования украинского кризиса.

По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, это стало очевидным в процессе разного рода дискуссий с экспертами европейских стран. В то же время он отметил, что идея о ликвидации «нормандского формата» путем его расширения, которую продвигали экс-президент Украины Петр Порошенко и действующий президент Владимир Зеленский – отвергнута.

«Расширение «нормандского формата» лишь увеличивает количество участников переговоров, но не меняет и не добавляет смыслов в части создания и обеспечения эффективных механизмов мирного урегулирования», – считает эксперт.

Кроме того, такое расширение с высокой вероятностью создавало бы для украинской стороны стимулы для затягивания исполнения Минских соглашений или их пересмотра, добавил Чеснаков.

«Это еще раз подтвердили оценки президентов России и Франции, сделанные во время саммита 19 августа», – заключил политолог.

Ранее в своем Telegram-канале Чеснаков назвал наивной мысль о том, что в случае «сдачи» Донбасса произойдет отмена санкций в отношении России.

«Когда утверждают, что Запад в случае сдачи Донбасса сразу снимет «донбасские» санкции, секторальные, самые тяжелые, а останутся только «крымские», персональные, неважные, это же так наивно. Посмотрите список крымских санкций, вам все станет понятно», – написал он.

Напомним, в понедельник, 19 августа, состоялся визит Владимира Путина во Францию. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.

В Кремле назвали переговоры Путина и Макрона позитивными.