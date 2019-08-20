В Кремле назвали переговоры Путина и Макрона позитивными

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров в понедельник обсудили ситуацию на Украине, в Кремле характеризуют беседу президентов как позитивную.

«Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Это была и Украина: весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи», – сообщил Песков, говоря о прошедшей накануне встрече лидеров двух стран.

Он также уточнил, что дата проведения встречи в «нормандском формате» пока еще не определена. «Пока никакой даты не фигурирует. Там есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президента. Собственно, вот там и будет идти на экспертном уровне подготовка», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что в Кремле характеризуют переговоры президентов России и Франции как позитивные. «Переговоры в целом были позитивные. Это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты – и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия», – добавил представитель Кремля.

В понедельник состоялся визит российского президента во Францию. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.