Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли

Идея экс-президента Украины Петра Порошенко, поддерживаемая и нынешним президентом страны Владимиром Зеленским, о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута, заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков по итогам встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».

«Не будет расширения. А значит, не будет ревизии Минских соглашений», – подчеркнул эксперт.

Второй важный вывод, по его мнению, – «саммит «нормандской четверки» состоится в обозримом будущем», однако «только при условии, что решения этого саммита будут заранее сторонами согласованы», а также «при выполнении решений ранее состоявшихся саммитов».

«Здесь, напомню, Россия требует согласовать формулу Штайнмайера и завершить разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере», – сказал эксперт.

Чеснаков также заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

Напомним, в понедельник, 19 августа, состоялся визит Владимира Путина во Францию. По итогам встречи лидеры двух стран не делали совместного заявления, так как французская сторона предпочла «несколько странную» программу переговоров, по которой президенты общались со СМИ до начала встречи.

В Кремле назвали переговоры Путина и Макрона позитивными.

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