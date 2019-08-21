Чеснаков рассказал историю о Суркове, Венедиктове и «раввине Гапоне»

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя признание главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о нелюбви к помощнику президента России Владиславу Суркову, предположил, с чем это может быть связано.

Комментируя слова Венедиктова о том, что Суркова якобы отстранили от работы с Украиной, Чеснаков призвал не верить этим заявлениям.

«В том же самом интервью Венедиктов открыто сказал, что «не любит» Суркова. Смешно звучит, но он так сказал. То есть сам же признал, что в отношении Суркова не объективен и в силу своей «нелюбви» не может быть объективен. Он в очередной раз выдает желаемое за действительное», – отметил Чеснаков, слова которого приводятся на сайте «Актуальные комментарии».

В то же время он не смог дать ответ на вопрос, за что Венедиктов «не любит» Суркова, но предположил, что это «что-то очень личное».

«Был слух, что в какой-то частной беседе Сурков якобы назвал кого-то «раввин Гапон», имея в виду двуличие и лицемерие человека. Венедиктову якобы передали, что это про него сказано. Вот он и обиделся. Но я в это не верю, думаю, это сплетня. Поэтому не знаю», – добавил он.

При этом, по словам Чеснакова, сам Сурков, наоборот, отзывается о Венедиктове с уважением. «Сам слышал, как он говорил, что из всех принадлежащих государству СМИ самым важным является «Эхо Москвы». (…) Потому что «Эхо Москвы», работая с проблемной и нелояльной аудиторией, все эти годы умело перенаправляет раздражение этой аудитории в пустоту. Сурков считает, что это высший пилотаж, что Венедиктов настоящий мастер и один из столпов нынешней политической системы», – отметил он.