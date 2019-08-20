Правительство Италии ушло в отставку

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.

«Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности (до завершения политического кризиса)», – приводит РИА «Новости» сообщение президентского Квиринальского дворца.

Там также добавили, что в среду Маттарелла начнет консультации со спикерами Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, после чего примет делегации основных политических партий Италии.

Во вторник Конте объявил о намерении уйти в отставку с поста премьера Италии.

8 августа вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини проинформировал Конте о фактическом распаде коалиции в парламенте и уведомил его о необходимости проведения досрочных выборов.

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