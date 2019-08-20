Конте решил уйти в отставку с поста премьера Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подаст в отставку из-за острого политического кризиса, разразившегося в стране.

«Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики (Серджо Маттарелле) и вручу ему прошение об отставке», – передает заявление Конте РИА «Новости».

Правящая коалиция «Движения 5 звезд» и «Лиги» перестала существовать 8 августа.

Перед этим лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил Конте, что преодолеть разногласия в правящем альянсе невозможно. Сообщалось, что Италия оказалась на грани досрочных выборов.