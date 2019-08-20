Лавров объяснил удар сирийской авиации по турецкому конвою в Идлибе

Москва предупреждала Анкару, что будет жестко подавлять любые вылазки террористов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя развитие ситуации в этой зоне деэскалации и последний инцидент с турецким конвоем.

«Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации..., которая предполагала обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, от террористических группировок», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что за прошедшее время территория, которую контролируют боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), значительно выросла.

«Мы совместно с турецкими коллегами для того, чтобы пресечь регулярные нарушения этими террористами режима прекращения боевых действий, хоть он на них и не распространятся, но мы четко дали понять, что если они будут осуществлять вылазки из этой зоны, то они будут жестко подавляться. На всем протяжении нынешнего года эти провокации не прекращались», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия. Позже стало известно, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции.

Власти Турции осудили удар сирийских сил по своему конвою в «зоне деэскалации», назвав его противоречащим договоренностям и духу сотрудничества с России.