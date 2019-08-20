Россиянам рассказали о связи между объемом талии и здоровьем

Эксперты Министерства здравоохранения дали рекомендации россиянам, как эффективно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно данным Минздрава, женщины, талия которых превышает 80 см, и мужчины с талией более 94 см должны особенно следить за своим здоровьем. Так, чтобы избежать инсульта или инфаркта, необходимо, в первую очередь, отказаться от курения, передает РИА «Новости».

Медики также советуют потреблять 500 граммов овощей и фруктов каждый день, заниматься 30-минутной умеренной физической активностью ежедневно и отказаться от соли.

«Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний – окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин», – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления. Повышенное давление грозит развитием инсульта и инфаркта.

Ранее сообщалось, что россияне за почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, увеличив потребление фруктов и ягод. Эксперты связывают эту закономерность со стремлением к здоровому образу жизни.