Арест Атамбаева продлен до конца октября

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20 августа, вторник  |  Последнее обновление — 08:51  |  vz.ru
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Россия прощается с американскими долгами

Россия перестала давать в долг СШАФото: Shohei Miyano/Reuters
Япония существенно нарастила покупку американских бумаг и стала крупнейшим держателем госдолга США, потеснив КНР. Россия и Китай действуют в противовес. Какая из этих двух стратегий окажется в выигрыше – пока не знает никто. Впрочем, Россия вынуждена избавляться от американских бумаг по совсем другим причинам.  Подробности...
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Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

Два президента говорили о вечном и неизбежномФото: Gerard Julien/Reuters
Визит Владимира Путина во Францию подтвердил актуальную и одновременно вечную тенденцию – как всегда бывает в сложные времена, Европе нужна Россия. Но она плохо понимает различие между нами, наше восприятие европейства и самих себя – думая при этом, что знает нас едва ли не лучше нас самих. Впрочем, стремление европейцев к самостоятельности может способствовать тактическому сближению Москвы и Парижа.  Подробности...
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ВМФ повторил историческое достижение царского флота

«Адмирал Горшков» смогли оценить в самых дальних уголках планетыФото: EPA/Ernesto Mastrascusa/ТАСС
19 августа новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» прибыл в Североморск, завершив кругосветное плавание. «Горшкова» сопровождали три его попутчика, без которых столь дальний поход был бы невозможен – судно тылового обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер «Кама». Для российского ВМФ это событие является поистине историческим. Подробности...
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Турция пошла против интересов России в Сирии

Турция назвала удар по своему конвою противоречащим соглашению с РоссиейФото: Osman Orsal/Reuters
Сирийская правительственная армия вошла в город Хан-Шейхун – один ключевых в плане обороны населенных пунктов «заповедника гоблинов». Одновременно появились сообщения, что турецкие вооруженные силы пересекли границу Сирии, и одна из колонн также двинулась в сторону Хан-Шейхуна. Что происходит и можно ли говорить о начале сирийско-турецкого конфликта?  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
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Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

Дометий Завольский, историк-архивист
Неосоветизм – мышление не просто деструктивное и малоприятное, но в худшем смысле старческое и выжившее из ума. Если в 90-е в нём было немало оправданного, в 2000-е – симпатичного, то сегодня это сплав страха, невежества и уныния. Подробности...
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Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

Глеб Простаков, журналист
Украина продаёт последнее, что у нее осталось, и продаёт задёшево. Отличная плодородная земля в самом центре перенаселенной Европы – более чем привлекательный актив. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

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              Арест Атамбаева продлен до конца октября

              20 августа 2019, 08:41

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Суд Первомайского района Бишкека принял решение оставить под стражей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 октября.

              «Продлили срок, он будет находиться под стражей до 26 октября», – заявил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев, передает РИА «Новости».

              Он отметил, что считает данное решение суда незаконным и намерен его обжаловать в вышестоящей инстанции.

              Выездное заседание суда о продлении ареста Атамбаева прошло в здании госкомитета нацбезопасности республики, куда не пустили ни родственников бывшего президента, ни его сторонников, ни журналистов. Кроме того, адвокат Атамбаева о заседании узнал утром, перед самым его началом.

              Ранее сообщалось, что суд отказал бывшему главе Киргизии в изменении меры пресечения.

               

              Напомним, Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.

              Позже на Атамбаева возбудили два уголовных дела, связанных с проведением незаконных сделок. Также бывшего президента республики обвинили в убийстве, захвате заложников и других тяжких преступлениях.


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