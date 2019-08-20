Арест Атамбаева продлен до конца октября

Суд Первомайского района Бишкека принял решение оставить под стражей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 октября.

«Продлили срок, он будет находиться под стражей до 26 октября», – заявил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что считает данное решение суда незаконным и намерен его обжаловать в вышестоящей инстанции.

Выездное заседание суда о продлении ареста Атамбаева прошло в здании госкомитета нацбезопасности республики, куда не пустили ни родственников бывшего президента, ни его сторонников, ни журналистов. Кроме того, адвокат Атамбаева о заседании узнал утром, перед самым его началом.

Ранее сообщалось, что суд отказал бывшему главе Киргизии в изменении меры пресечения.

Напомним, Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.

Позже на Атамбаева возбудили два уголовных дела, связанных с проведением незаконных сделок. Также бывшего президента республики обвинили в убийстве, захвате заложников и других тяжких преступлениях.