Суд в Киргизии оставил Атамбаева под арестом

Бишкекский городской суд отказал Алмазбеку Атамбаеву в изменении меры пресечения. Бывший глава Киргизии останется под стражей как минимум до 26 августа.

«Бишкекский горсуд, вынося это решение, нарушил многие законодательные акты, в том числе о гарантиях деятельности экс-президента», – передает ТАСС слова адвоката Атамбаева Сергея Слесарева.

Между тем уголовное дело возбуждено в отношении супруги экс-президента страны Алмазбека Атамбаева Раисы. По словам Атамбаевой, она пока не знает, по какой статье будет заведено дело.

Ранее Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел, связанных с проведением незаконных сделок. Кроме того, бывшего президента республики обвинили в убийстве, захвате заложников и других тяжких преступлениях.

Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.