Суд в Киргизии оставил Атамбаева под арестом

Взгляд
16 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:42  |  vz.ru
Разделы

Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией

АЭС в Белоруссии даст заработать в том числе и РоссииФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Важнейший экономический и в конечном итоге политический конфликт разрешен в пользу России – и Белоруссии. Речь идет о продаже электроэнергии с атомной электростанции, которую строит в Белоруссии Росатом. Несмотря на все протесты Литвы, ее соседка Латвия решила закупать электричество с АЭС в Белоруссии. Это значит, что проект начнет приносить деньги.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
Перейти а раздел…

Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

Сергей Лавров готов и дальше вести переговоры о мирном договоре с ЯпониейФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Российский МИД назвал заголовки в стиле «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» спекуляцией. Министр в своем выступлении на форуме «Территория смыслов» высказался о мирном договоре с Японией. И хотя Лавров действительно говорил о возможной передаче Японии двух островов, возмущение МИДа оправданно. Потому что позиция России не сводится к решению территориального спора. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...

Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

Герман Садулаев, писатель, публицист
Видимо, нам придется искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов. Просто потому, что мы стареем. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев

Россия для Америки остается «поработителем» народов

Андрей Бабицкий, журналист
Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Следующее поколение молодежи откажется от православия?

    Кто устроил майдан в Гонконге

    Чем отличились послы США в России

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Власти Подмосковья не нашли корма для птиц на свалке рядом с Жуковским
              В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуостроваУ КНДР появилось гиперзвуковое оружиеМинздрав изучит препарат, из-за которого задержали матерей тяжелобольных детейРоссия сократила вложения в госдолг США
              Военные летчики в России получат новое оружиеСША намерены установить морскую границу ИзраиляПосольство России высмеяло реакцию Латвии на программу «России 24»Трамп заставил страны НАТО заплатить США лишних 100 млрд долларов
              Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба РоссииСирийская ПВО отразила ракетный удар из воздушного пространства ЛиванаМассовое отравление подсолнечным маслом произошло в УльяновскеВ Турции разъяснили позицию по отказу от системы «все включено»

              Главная тема


              Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

              американский госдолг


              Китай перестал быть крупнейшим кредитором США

              «борьба за арктику»


              США захотели купить вторую Аляску

              данные со спутников


              Появились сведения о деактивации С-400 в сирийском Масьяфе

              Видео

              столкновение с птицами


              Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

              Из плеяды «русоведов»


              Соратник Маккейна готовится для работы в Москве

              гибель сотрудников Росатома


              Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

              политический проект


              Нужна ли России скоростная железная дорога до Минска

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Мальчики с Сахарова


              Алексей Алешковский: Лебедь, рак и щука, как символы протеста

              Модное Средневековье


              Сергей Зацаринный: Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

              Страх перенаселения


              Олег Пленков: «Мальтузианская ловушка» для Гитлера

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Суд в Киргизии оставил Атамбаева под арестом

              16 августа 2019, 09:29

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Бишкекский городской суд отказал Алмазбеку Атамбаеву в изменении меры пресечения. Бывший глава Киргизии останется под стражей как минимум до 26 августа.

              «Бишкекский горсуд, вынося это решение, нарушил многие законодательные акты, в том числе о гарантиях деятельности экс-президента», – передает ТАСС слова адвоката Атамбаева Сергея Слесарева.

              Между тем уголовное дело возбуждено в отношении супруги экс-президента страны Алмазбека Атамбаева Раисы. По словам Атамбаевой, она пока не знает, по какой статье будет заведено дело.

              Ранее Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел, связанных с проведением незаконных сделок. Кроме того, бывшего президента республики обвинили в убийстве, захвате заложников и других тяжких преступлениях.

              Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.

               


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............