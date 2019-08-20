Представитель Зеленского обещал украинцам резкое снижение цен на электричество

Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала меры, которые позволят снизить цену на электричество для всех потребителей на 20%, заявил представитель украинского лидера в кабмине страны Андрей Герус.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. По ней государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, продавать ее начали как любой другой товар, а цены стали независимыми. Одним из главных рисков реформы назывался рост тарифов на электричество для промышленности и населения.

«Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшение тарифа для всех потребителей – крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ», – передает РИА «Новости» слова Геруса.

Он добавил, что правительству необходимо утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Помимо этого удешевлению электричества должно способствовать изменение price cap (предельного ограничения цены электроэнергии) на рынке.

«Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения – возможно, около 10%. А дневную цену снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы. Дневной price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%», – заявил Герус.

Напомним, «Укрэнерго» выступила против энергомоста с ЕС.

15 августа министр энергетики Украины Игорь Насалик подписал указ о переводе второго блока Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши.

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